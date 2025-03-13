В Константиновке спасли женщину, которая провела под завалами девятиэтажки почти сутки

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У Костянтинівці Донецької області рятувальники та поліцейські витягли з-під завалів дев’ятиповерхівки жінку, яка провела там майже 20 годин після авіаудару російських окупантів.

Постраждалу передали парамедикам Національної поліції, які оперативно доправили її до лікарні.

12 березня вдень росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — двоє людей загинули, ще 8 постраждали.