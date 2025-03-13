Швеция передаст Украине САУ Archer и радары Arthur

https://racurs.ua/n204765-shveciya-peredast-ukraine-sau-archer-i-radary-arthur.html

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У межах військової допомоги Україні Швеція закупить 18 САУ Archer та п’ять радіолокаційних станцій Arthur, а також вкладе кошти в оборонне виробництво України, зокрема її САУ «Богдана».

Додатково Швеція має намір долучитись до «артилерійської коаліції» в межах Контактної групи з питань оборони України, йдеться в повідомленні шведського уряду.

Також країна підтримає українську оборонну промисловість через данську ініціативу. Загальна вартість допомоги — майже 300 мільйонів доларів.

Раніше системи ARTHUR були надані Україні Швецією, Норвегією та Великою Британією. Систем Archer раніше Україні було надано вісім штук.