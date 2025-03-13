Президент подписал закон о покупке российских реакторов в Болгарии для ХАЭС

https://racurs.ua/n204766-prezident-podpisal-zakon-o-pokupke-rossiyskih-reaktorov-v-bolgarii-dlya-haes.html

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Президент підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє купити російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Антикорупційний комітет Ради раніше заявив, що законопроєкт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Парламент 11 лютого у другому читанні та в цілому схвалив законопроєкт № 11392. Навколо цього рішення одразу ж здійнявся галас. А все тому, що по-перше, енергоустановки виготовлені компанією «Росатом». По-друге, до кінця не зрозумілі джерела фінансування і навіть точна сума угоди: вона становитиме чи то 602 млн євро, чи то вдвічі більше.

Документ визначає правові засади закупівлі, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики та необхідність компенсації втрачених потужностей через окупацію Запорізької АЕС і російські ракетні атаки.

Пів року тому, 11 вересня 2024 року, парламент Болгарії продовжив терміни для переговорів щодо продажу Україні обладнання, яке раніше призначалося для проєкту АЕС «Белене», на 180 днів з дня набрання чинності цього рішення. У Державному віснику Болгарії його опублікували 13 вересня — отже, строки для переговорів сплинули 11 березня.

Цю саму дату називали голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус та міністр енергетики Герман Галущенко перед голосуванням за закон про придбання у Болгарії реакторів.

Верховна Рада ухвалила закон 11 лютого, президент отримав його для підписання 26 лютого.