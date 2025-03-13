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Ракурс
Устанавливать колючую проволоку бойцам 93 бригады помогают наземные работы

Устанавливать колючую проволоку бойцам 93 бригады помогают наземные работы (ВИДЕО)

13 мар 2025, 21:39
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Спіральні інженерні загородження типу «єгоза» на Донеччині бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» навчилися розтягувати за допомогою наземних дронів.

Вона потрібна для стримування техніки, стримування піхоти. Противнику важче буде пройти поле, в якому натягнута «єгоза». Він може в ній заплутатися, — каже один з операторів наземного дрона із позивним «Барік».

Військові переконані, що майбутнє війни — за наземними системами. Вони набагато полегшують роботу, за їх допомогою берегуть особовий склад.

Легше на руки, легше на ноги, легше на все. Ліпше того робота про*бати, ніж людське життя, — стверджують бійці.

Источник: Ракурс


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