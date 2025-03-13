Тягнути колючий дріт бійцям 93 бригади допомагають наземні роботи (ВІДЕО)

Тягнути колючий дріт бійцям 93 бригади допомагають наземні роботи

https://racurs.ua/ua/n204770-tyagnuty-koluchyy-drit-biycyam-93-brygady-dopomagaut-nazemni-roboty-video.html

Ракурс

Спіральні інженерні загородження типу «єгоза» на Донеччині бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» навчилися розтягувати за допомогою наземних дронів.

Вона потрібна для стримування техніки, стримування піхоти. Противнику важче буде пройти поле, в якому натягнута «єгоза». Він може в ній заплутатися, — каже один з операторів наземного дрона із позивним «Барік».

Військові переконані, що майбутнє війни — за наземними системами. Вони набагато полегшують роботу, за їх допомогою берегуть особовий склад.