Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото:

https://racurs.ua/n204771-kelloga-otstranili-ot-mirnyh-peregovorov-iz-za-pretenziy-moskvy-nbc.html

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Спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлог відсторонений и від мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Келлог не приймав участі на двох самітах у Саудівській Аравії, зокрема на переговорах з російськими та українськими представниками. У Кремлі вирішили, що він має «занадто проукраїнську позицію» й тому він «не підходить» для переговорів. Про це повідомило NBC News із посиланням на джерела з обох сторін.

Келлогг — колишній американський генерал, надто близький до України. Не наша людина, не того калібру, якого ми шукаємо, — зазначив російський чиновник.

Джерело в Білому домі поінформувало, що рішення про відсутність Келлогга в переговорах було надiслане до адміністрації Дональда Трампа, проте точний час цього повідомлення залишився невідомим.

Нагадаємо, Україна погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Президент Володимир Зеленський наголосив, що таке рішення ухвалили, щоб показати, що Київ готовий до миру.

Російський диктатор володимир путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру». І наголосив, що є «ньанси».

Джерело: NBC News