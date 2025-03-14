Дроны атаковали НПЗ в Туапсе. Фото: соцсети

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Ракурс

Країна-агресор рф минулої ночі була під масованою атакою безпілотників.

У ніч на 14 березня у російському Туапсе Краснодарського краю прогриміли близько 10 вибухів, після чого в місті ввімкнулася сирена повітряної тривоги. На Туапсинському нафтопереробному заводі загорівся резервуар із бензином — пожежа сягає більше 1 тис. кв. м. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegramзаявив, що це була вже не перша атака на Туапсинський НПЗ. Це підприємство входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 млн т нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти — виробляє прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

Цей НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.

Також під атакою безпілотників опинилася Москва та столичний регіон. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що протиповітряна оборона начебто збила чотири безпілотники, які летіли на місто. А російські медіа пишуть про пошкодження будинків у кількох районах та падіння уламків БпЛА.

Під час атаки дронів тимчасово припиняли роботу аеропорт «Внуково» у Підмосков’ї, а також аеропорти в Сочі та Калузі.

Нагадаємо, вночі 13 березня дрони української воєнної розвідки вдарили по замаскованому виробництву дронів у Калузькій області рф. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу «Калузький газобетон», що в селищі Обухово Дзержинського району.