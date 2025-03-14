США отправят Украине бомбы GLSDB Фото:

https://racurs.ua/n204774-ssha-vozobnovlyaut-postavki-ukraine-dalnoboynyh-bomb-glsdb-reuters.html

Ракурс

Україна може отримати нову партію далекобійних високоточних планерних бомб типу Ground-Launched Small Diameter Bombs (GLSDB).

Сполучені Штати Америки готуються відновити постачання в Україну цього озброєння, після того, як ці боєприпаси були модернізовані для кращої протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що ці бомби поставлять на тлі повідомлень про те, що в Україні вичерпано запаси далекобійних ракет ATACMS. Очікується, що GLSDB можуть повернутися на поле бою вже найближчими днями, бо бомби вже перебувають у Європі.

Як відомо, GLSDB — це високоточні керовані боєприпаси з радіусом дії 161 км, які поєднують у собі авіаційну бомбу GBU-39 та ракетний двигун M26. Вони дозволяють ЗСУ завдавати ударів по російських логістичних центрах і складах боєприпасів за межами лінії фронту.

Ці авіабомби передавалися США Силам оборони України за часів президентства Джо Байдена в межах Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (Security Assistance Initiative).

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями з України та США, за результатами яких Україні скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Джерело: Reuters