Диктатор рф владимир путин. Фото:

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Російський диктатор володимир путін не готовий до миру і все ще хоче окупувати Україну.

Засекречені доповіді розвідки США, в тому числі опубліковані в березні, ставлять під сумнів готовність путіна припинити війну проти України. Американці вважають, що воєнний злочинець не відступив від своєї мети підкорити Україну. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела.

У звіті за 6 березня вказується, що путін, як і раніше, сповнений рішучості утримувати владу над Києвом. Розвідники запитують, чи правильно влада Сполучених Штатів розуміє готовність путіна до миру.

Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили, що путін, у разі згоди на перемир’я, використає його для відпочинку та переозброєння своєї армії. Диктатор може згодом порушити умови угоди — влаштували провокацію й звинуватити Україну.

У нього є давнє бажання відновити «матінку росію», — зазначив один із співрозмовників.

Наразі невідомо, чи ознайомився президент США Дональд Трамп зі звітом розвідки. Однак останніми днями представники Вашингтону підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Москви, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну.

Президент відчайдушно хоче укласти угоду. А росіяни не демонструють жодних ознак послаблення. Вони посилюють свої вимоги, — заявило джерело.

Нагадаємо, Україна погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Президент Володимир Зеленський наголосив, що таке рішення ухвалили, щоб показати, що Київ готовий до миру.

Російський диктатор володимир путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру». І наголосив, що є «ньанси».

Джерело: The Washington Post