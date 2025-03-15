США просят яйца в Дании

https://racurs.ua/n204799-ssha-prosyat-yayca-v-danii.html

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США звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом щодо можливості експорту яєць, оскільки американці стикаються зі стрімким зростанням їхніх цін.

Про це заявила Данська асоціація виробників яєць, повідомляє Reuters.

Запит Міністерства сільського господарства США збігся у часі з хвилею нових американських мит проти низки країн, включаючи європейські, а також із загрозою запровадження нових мит.

Президент Дональд Трамп також пригрозив економічними санкціями, якщо Данія не передасть контроль над Гренландією Сполученим Штатам.

Оптові ціни на яйця у США досягли рекордних рівнів на тлі стрімкого поширення пташиного грипу серед курей-несучок, що скоротило обсяги виробництва.

Трамп обіцяв знизити ціни на яйця у перший день свого перебування на посаді, проте в лютому, першому повному місяці його адміністрації, вони зросли на 59% у річному вимірі.

Лист, який переглянуло агентство Reuters, свідчить, що представник Міністерства сільського господарства США в Європі надіслав офіційні запити до країн-виробників яєць наприкінці лютого, щоб з’ясувати їхню готовність і можливості постачати яйця на американський ринок:

Ми досі очікуємо подальших вказівок із Вашингтона щодо наступних кроків, але чи можете ви оцінити, скільки яєць може бути поставлено до США (за умови відповідності всім вимогам імпорту)? — йшлося у листі до Данської асоціації виробників яєць на початку березня.

У Данській асоціації заявили, що розглянуть запит, але наголосили, що в Європі немає надлишку яєць.