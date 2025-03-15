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Пожар на НПЗ в Туапсе, фото: Astra

НПЗ в российском Туапсе горит вторые сутки после атаки — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

15 мар 2025, 15:40
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У російському місті Туапсе другий день горить місцевий нафтопереробний завод, який був атакований в ніч на 14 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів.

Водночас російське державне агентство «Інтерфакс» пише, що у боротьбі з вогнем задіяні майже 190 фахівців та 55 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська ракета «Довгий Нептун», яка б'є на відстань у тисячу кілометрів, пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Який саме об'єкт було вражено, Зеленський не уточнив. Це міг бути саме Туапсинський НПЗ, розташований приблизно за 550 км від лінії бойового зіткнення.

Пожежа на НПЗ у Туапсе, фото: Astra

Джерело: Astra


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