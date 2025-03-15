Кир Стармер, фото: «Судебно-юридическая газета»

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Близько 25 лідерів країн-союзників домовилися продовжити посилення обмежень на російську економіку, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів для забезпечення припинення вогню у війні з Україною.

Про це сьогодні, 15 березня, на прес-конференції у Лондоні, проведеній після віртуальної зустрічі з союзниками по «коаліції охочих», заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє агентство Bloomberg.

Вплив санкцій на російську економіку був досить глибоким, — наголосив Стармер. — Ми не повинні недооцінювати вплив, який вони вже мали, а подвоєння і посилення санкцій призведе до ще більшого тиску.

Після проведеної розмови з іншими лідерами Стармер заявив, що західні країни набирають політичний і військовий імпульс, і після того, як були взяті додаткові зобов’язання щодо постконфліктної України, вони переходять до «оперативної фази» забезпечення гарантій безпеки для України.

За його словами, військові начальники країн Альянсу зберуться в четвер для подальших переговорів.

Зараз дуже важливо, щоб ми чинили максимальний тиск на росію, — наголосив Стармер. Цього «так, але» недостатньо, — додав він, звинувативши путіна в затягуванні з припиненням вогню, заявивши, що росії потрібно вивчити пропозиції і висунути додаткові умови.

Стармер зазначив, що під час сьогоднішньої віртуальної зустрічі також обговорювалося питання арешту заморожених російських активів для фінансування оборони України, хоча він знову наголосив, що існують політичні та юридичні перешкоди для такого кроку.

Джерело: Bloomberg