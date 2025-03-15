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ССО уничтожили российский комплекс, следивший за украинскими самолетами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204822-sso-unichtojili-rossiyskiy-kompleks-sledivshiy-za-ukrainskimi-samoletami-video.htmlРакурс
Тактична група ударних БпАК «Медоїд» підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила ворожий радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 км в онлайн-режимі.
Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО, де також опубліковане відповідне відео.
Цей комплекс надавав дані російській ППО про об'єкти на висотах до 20 км. Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони, — наголошують у ССО.
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