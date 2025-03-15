Уничтожение вражеского комплекса наблюдения, скриншот видео

https://racurs.ua/n204822-sso-unichtojili-rossiyskiy-kompleks-sledivshiy-za-ukrainskimi-samoletami-video.html

Ракурс

Тактична група ударних БпАК «Медоїд» підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила ворожий радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 км в онлайн-режимі.

Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО, де також опубліковане відповідне відео.