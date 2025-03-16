Война рф против Украины. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n204829-vsu-poteryali-chast-territoriy-v-kurskoy-oblasti-karta-genshtaba.html

Ракурс

На фронті минулої доби, 15 березня, було зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Зокрема, у Курській області російської федерації відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог 34 рази атакував українські підрозділи авіацією, скинув 63 керовані бомби. Також 243 рази бив з артилерії та здійснив п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

З опублікованої Генштабом карти випливає, що підрозділи Сил оборони України вже вийшли з території міста Суджа. Або принаймні російські війська контролюють більшу його частину. Зменшується буферна зона, яку контролюють ЗСУ в цьому регіоні.

На фронті в Україні найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 36 ворожих штурмів. Також ворог здійснив 17 атак на Торецькому напрямку, 16 разів атакував на Лиманському напрямку та здійснив 15 спроб прориву на Оріхівському напрямку.

Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Новопавлівському напрямку та вісім — на Харківському. По чотири атаки противника було зупинено на Гуляйпільському, Придніпровському та Куп’янському напрямках. Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку та одну атаку на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.