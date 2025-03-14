Володимир Зеленський (у центрі), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n204792-kurska-operaciya-vykonala-svoie-zavdannya-zelenskyy.html

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Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зеленський зазначив, що українські воїни виявили неабияку стійкість, витримавши потужний удар ворога, що дозволило послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку — росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ, — розповів він. — Потім вони почали забирати сили зі Сходу, але не полишали головної мети — Покровська.

Зеленський наголосив — завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках стабілізувалася, а противнику буде «дуже непросто» знайти можливість знову загрожувати Покровську.

Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала, — резюмував він.

Джерело: «РБК-Україна»