Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n204831-novyy-premer-kanady-karni-pogovoril-s-zelenskim.html

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Президент України Володимир Зеленський порозмовляв з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Розмова канадського та українського лідерів відбулася вранці у неділю, 16 березня. Оттава підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив у соціальній мережі Х.

Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру, — йдеться у повідомленні.

За його словами, Москва тепер повинна припинити тягнути час і починати свої атаки і росіянам «настав час сумлінно сісти за стіл переговорів».

Карні додав, що згідно домовленостей «Великої сімки», Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти російської федерації, щоб стимулювати їх виконання.

Прем'єр також наголосив, що канадський уряд зараз та в майбутньому забезпечуватиме Україні військову підтримку, необхідну для самооборони.

Нагадаємо, 15 лютого президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили координацію зусиль для досягнення справедливого миру.