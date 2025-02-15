Зеленський поговорив з лідерами двох країн Європи. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський продовжує працювати на Мюнхенській конференції.

Глава держави провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили координацію зусиль для досягнення справедливого миру. Зеленський розповів французькому колезі про розмови з керівництвом США, а також про контакти з європейськими лідерами. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що головною темою переговорів стало вироблення спільної стратегії України, США та Європи, яка має наблизити завершення війни. Зеленський зауважив, що Європа має бути представлена за столом переговорів і відігравати активну роль у процесі мирного врегулювання.

Також сьогодні на полях Мюнхенської безпекової конференції глава держави зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. За словами Зеленського, головними темами розмови були обʼєднана дипломатія, напрацювання надійних гарантій безпеки, реальна ситуація на полі бою та оборонні потреби. Також говорили й про українських біженців у Нідерландах.

Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. У ході переговорів було домовлено, що зустрічі української та американської команд продовжаться.