Делегації України та США в Мюнхені. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Після зустрічі Венс заявив, що була проведена низка «хороших діалогів» про те, як досягти тривалого миру разом. І пообіцяв, що таких діалогів буде ще більше найближчими днями, тижнями і місяцями. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

Ми хочемо досягти тривалого миру, не такого, який призведе до конфлікту в Європі через кілька років, — зазначив Венс.

Водночас Зеленський назвав розмову «гарною» і додав, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Наголосив, що зустрічі з американською командою продовжаться.

Ми дуже вдячні за американську підтримку, президенту Трампу. У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І дійсно нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити путіна і закінчити війну, — заявив український президент.

Також у сьогоднішній зустрічі Зеленського та Венса взяли участь міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак, державний секретар США Марко Рубіо, спецпредставник Сполучених Штатів з питань України та росії Кіт Келлог та інші.

Тим часом міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що російський диктатор володимир путін готується оголосити про «перемогу», попри реальний стан справ. Глава Пентагону також підтвердив, що на переговорах між Зеленським та путіним братиме участь американський президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що план про завершення війни має бути підтриманий Україною, США та країнами Європи. І це буде головним пунктом гарантій безпеки для Україні та всієї Європи.

Джерело: «Радіо Свобода»