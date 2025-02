Володимир Зеленський у Мюнхені. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені взяв участь у панелі Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation.

Глава держави наголосив, що ніколи не підпише мирну угоду з російською федерацією в Мюнхені. Він натякнув на Мюнхенську угоду, підписану між Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією в 1938 році. Виступ Зеленського Офіс президента транслював в YouTube.

Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, тому що це Мюнхен і тут нема президента США. І ми пам’ятаємо, які речі були тут колись підписані (імовірно, мова про Мюнхенську угоду 1938 року, підписану Францією і Британією з Третім рейхом та Італією), — зазначив він.

План про завершення війни, за словами глави держави, має бути підтриманий Україною, США та країнами Європи. Гарантії безпеки для Україні та всієї Європи — це буде головним пунктом. Він наголосив, що сьогодні не йде розмова про мирну угоду.

Мирною угодою може бути лише план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений між президентами України та США. Також потрібно, щоб важливу роль відігравали країни Європи. Для України голос Європи важливий за столом, а не десь за лаштунками, — наголосив він.

Зеленський додав, що Україні необхідне те, щоб президент США Дональд Трамп був на її боці. І згадав про розмову з американським лідером і пропозицію щодо інвестування в критичні мінерали. Наголосив, що потрібно захищати ці ресурси, щоб вони не дісталися росії.

Також президент заявив, якщо Україну не візьмуть в Північноатлантичний альянс, то альтернативою може бути лише зробити НАТО в Україні.

Це означитиме, що нам треба зміцнювати нашу армію, вдвічі підвищити кількість солдатів. Нам треба більше 200 бригад… У рф 220 реальних бригад і вони вдвічі більші за нас сьогодні, — сказав він.

Інші заяви Зеленського у Мюнхені:

Я зустрінусь з путіним лише після того, як в нас буде спільний план із Трампом і ЄС.

Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла путіну окупувати мою країну.

У нас була розмова про повне припинення вогню з путіним та обмін полоненими, але він не обміняв полонених. Він брехун.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування з журналістами у Мюнхені президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала до США опрацьований українськими юристами меморандум про фінансову угоду між країнами, яка стосується корисних копалин.