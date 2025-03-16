Британия объявила план развернуть западный миротворческий контингент в Украине

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На зустрічі лідерів «коаліції охочих» Британія оголосила план розгорнути західний «миротворчий контингент» в Україні чисельністю понад 10 тисяч власних військовослужбовців.

За даними The Times, остаточна чисельність британських військ для України буде точно перевищувати 10 тисяч людей.

Прем'єр Британії Стармер і президент Франції Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування «коаліції охочих» для України в разі досягнення мирного врегулювання, пише Bloomberg.

За планом, країни нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової агресії рф.

Макрон і Стармер зараз активізують військову підтримку України, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на мирній угоді з росією. У суботу Стармер провів віртуальну зустріч із Макроном та іншими європейськими союзниками, обговорюючи можливість миротворчої місії.

Проте під час суботньої прес-конференції на Даунінг-стріт Стармер продовжував наполягати на тому, що для роботи плану знадобиться захист безпеки США.

Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами, — сказав він. Позиція щодо того, як робити це спільно зі Сполученими Штатами, не змінилася.

Військові командири приблизно 30 союзників Києва проведуть нову «зустріч з оперативного планування» в Лондоні в четвер, 20 березня, щоб обговорити, як вони направлять миротворчі війська в післявоєнну Україну.