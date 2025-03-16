В Белом доме объяснили закрытие «Голоса Америки»

Рональд Рейган в редакции "Голоса Америки"

https://racurs.ua/n204838-v-belom-dome-obyasnili-zakrytie-golosa-ameriki.html

Ракурс

У Білому домі заявляють, що «Голос Америки» позбавлено фінансування через поширення «радикальної пропаганди».

Співробітників ЗМІ звинувачують у публікації коментарів, спрямованих особисто проти Дональда Трампа.

Причиною скорочення фінансування видання «Голос Америки» (Voice of America, VOA) адміністрація президента США Дональда Трампа назвала «радикальну пропаганду», яку воно нібито поширює. У повідомленні Білого дому, опублікованому в суботу, 15 березня, йдеться про те, що президентський указ про боротьбу з бюрократією на федеральному рівні «гарантує, що платники податків більше не платитимуть за радикальну пропаганду».

У публікації під заголовком «Голос радикальної Америки» наводяться різні висловлювання окремих журналістів, політиків і ЗМІ, які стверджували, що «Голос Америки» порушував журналістські стандарти, а його співробітники поширювали в соцмережах «антитрампівський контент». Зокрема, пресслужба Білого дому кілька разів посилається на публікації видання Daily Caller, творцем і шефредактором якого був консервативний журналіст Такер Карлсон.

Серед прикладів «пропаганди» наводять, наприклад, публікацію VOA в липні 2020 року матеріалів, які нібито були «занадто сприятливими» для суперника Трампа на президентських виборах від Демократичної партії, тодішнього глави Білого дому Джо Байдена.

Крім того, з посиланням на видання National Review автори публікації стверджують, що керівництво VOA заборонило своїм співробітникам називати угруповання ХАМАС і його членів терористами, «за винятком випадків цитування заяв».

Після підписання Трампом указу про скорочення в Агентстві з глобальних медіа (USAGM), понад 1300 співробітників «Голосу Америки» відправили в безстрокові відпустки, а медіакомпанія, яка працювала понад 80 років, припинила мовлення. Також скорочення фінансування зачепила і медіакомпанію «Радіо Свобода/Радіо Вільної Європи», яка мовила на 5-мільйонну аудиторію 23 країн щотижня.

Раніше мільярдер Ілон Маск, якому Трамп доручив керувати новим Департаментом державної ефективності (DOGE), пропонував ліквідувати «Голос Америки» і «Радіо Свобода», стверджуючи, що їх нібито «більше ніхто не слухає" і вони «спалюють мільярд доларів на рік із кишень американських платників податків».