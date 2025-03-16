Спецпредставитель США Стив Уиткофф раскрыл детали разговора с путиным о мире в Украине

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Спецпредставник США Стів Віткофф розкрив деталі розмови з путіним щодо миру в Україні.

До цього візиту був ще один візит, а до того візиту сторони були на відстані багатьох кілометрів одна від одної. Сьогодні обидві сторони набагато ближчі, — сказав він в ефірі CNN.

Щодо досягнення угоди про припинення вогню в Україні, то посадовець погоджується з прогнозами Дональда Трампа.

«Before this visit, there was another visit, and before that visit, the two sides were miles apart … The two sides are, today, a lot closer," says Special Envoy Steve Witkoff on negotiations to end the war in Ukraine.



«We've narrowed the differences.» pic.twitter.com/M3GZ7J51f7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2025 Президент використовує термін тижні — і я з ним не сперечаюся. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут реальний прогрес. Ми зменшили розбіжності [між сторонами], — додав Віткофф.

В ефірі CNN він заявив, що очікує, що президент США поговорить із московським диктатором «цього тижня».

На його думку, розмова Трампа з путіним буде «справді гарною і позитивною».

Уранці 16 березня помічник путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонну розмову та зустріч двох лідерів можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне потреба, передавало пропагандистське РИА Новости.