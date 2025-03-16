Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Спецпредставник США Стів Віткофф розкрив деталі розмови з путіним щодо миру в Україні

Спецпредставник США Стів Віткофф розкрив деталі розмови з путіним щодо миру в Україні

16 бер 2025, 16:19
999

Спецпредставник США Стів Віткофф розкрив деталі розмови з путіним щодо миру в Україні.

До цього візиту був ще один візит, а до того візиту сторони були на відстані багатьох кілометрів одна від одної. Сьогодні обидві сторони набагато ближчі, — сказав він в ефірі CNN.

Щодо досягнення угоди про припинення вогню в Україні, то посадовець погоджується з прогнозами Дональда Трампа.

Президент використовує термін тижні — і я з ним не сперечаюся. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут реальний прогрес. Ми зменшили розбіжності [між сторонами], — додав Віткофф.

В ефірі CNN він заявив, що очікує, що президент США поговорить із московським диктатором «цього тижня».

На його думку, розмова Трампа з путіним буде «справді гарною і позитивною».

Уранці 16 березня помічник путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонну розмову та зустріч двох лідерів можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне потреба, передавало пропагандистське РИА Новости.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів