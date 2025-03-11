Посланець Трампа Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з путіниv

https://racurs.ua/ua/n204690-poslanec-trampa-vitkoff-planuie-vidvidaty-moskvu-dlya-zustrichi-z-putinym-bloomberg.html

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Посланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з владіміром путіним.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Офіційно про це наразі не заявляли.

Це буде його друга поїздку до росії як посланник Трампа. Цей візит приурочено до зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії. Раніше Віткофф заявив, що переговори там мають визначити рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії розпочнуться переговори між Україною та США на рівні радників.

Теза від команди Трампа на них — «нам треба зрозуміти позиції України і рф, щоб знати куди рухатися далі. Віткофф перебуває у складі делегації США на переговорах з Україною.