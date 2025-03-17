HIMARS «сожгла» мастерскую морпехов 155-й бригады рф. Фото:

https://racurs.ua/n204854-himars-sojgla-masterskuu-morpehov-155-y-brigady-rf-video.html

Ракурс

Українські військові завдали нових втрат російській армії.

Розвідувальна рота 47-ї ОМБр «Маґура» за допомогою безпілотників Fly Eye 3.0 виявила ворожий гараж. Там російській морпіхи 155-ї бригади зварювали додаткову броню на свою бронетехніку. Про це 47-ма окрема механізована бригада Збройних сил України 17 березня повідомила у Facebook.

Згодом по ворожій цілі відпрацювала реактивна система залпового вогню HIMARS. Внаслілок обстрілу була знищена не лише майстерня, але й ворожий особовий склад.

Розвідрота «Маґури» «спалила» майстерню 155-ї бригади морпіхів. Хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат! — зазначили військові.

Нагадаємо, у лютому українські військові з РСЗВ HIMARS завдали ударів по штабу 35-ї бригади Збройних сил росії у тимчасово окупованому Селидовому. Внаслідок обстрілу було ліквідовано багатьох офіцерів командування цієї бригади.