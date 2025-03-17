Рашисты ударили по дому в Покровске — ранены трое детей

Россияне снова обстреляли Покровск, фото: «Вовремя»

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Ракурс

Російські загарбники вдарили по приватному будинку у місті Покровську Донецької області.

В результаті поранень зазнали троє дітей — дві сестри віком вісім і 15 років та їхній 12-річний брат. Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Хлопчика та старшу дівчинку санавіацією доправлять у Дніпро. Молодшу сестру госпіталізовано до лікарні в Добропіллі, — розповіли у поліції.

У поліції зазначають, що у жовтні 2024 року дітей евакуювали з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі на Полтавщину.

Важливо, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки ухвалили безумне рішення повернутися до Покровська, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Не бережете себе — то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок! Евакуюйтесь! — додав він.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група та підрозділ «Білий Янгол».