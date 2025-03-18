путин требует от США остановить все поставки оружия Украине для "перемирия"

https://racurs.ua/n204886-putin-trebuet-ot-ssha-ostanovit-vse-postavki-orujiya-ukraine-dlya-peremiriya.html

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В рф вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я».

За даними джерел Bloomberg, під час візиту до Москви спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа Путін назвав припинення поставок зброї обов’язковою умовою для підписання угоди про припинення вогню.

Мінімальна мета росії нібито полягає в тому, щоб припинити допомогу Україні від США.

Водночас, як заявив неназваний європейський посадовець, малоймовірно, що Європа погодиться на вимогу росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками під час будь-якого «перемир'я».

Такий результат може призвести до ситуації, коли росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна буде позбавлена такої можливості, сказав співрозмовник.

Ані Кремль, ані Білий дім не коментували Bloomberg цю інформацію. Трамп та путін, як очікується, проведуть телефонні переговори у другій половині дня вівторка, 18 березня. Раніше США заручилися згодою Києва підписати угоду про 30-денне перемир’я, Трамп також говорив, що «багато елементів» цього договору вже погоджено з Москвою.

Минулого тижня владімір путін, заочно відповідаючи Вашингтону на пропозицію про 30-денне припинення вогню, називав принципово важливою для Москви умовою заборону на отримання Києвом у ці 30 днів військової допомоги, щоб ЗСУ не змогли використати ці 30 днів для переозброєння, навчання військових тощо.

У Європі неохоче розглядають ідею припинення поставок Києву, побоюючись, що Москва, у свою чергу, скористається перепочинком для поповнення сил та ресурсів фронту, цитує Bloomberg свого співрозмовника у європейських владних колах. Поки що ЄС і Велика Британія продовжують обговорювати нові пакети допомоги Україні, нагадує агентство.