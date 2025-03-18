Трамп прокомментировал разговор с путиным. Фото:

https://racurs.ua/n204899-tramp-prokommentiroval-razgovor-s-putinym.html

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Президент США Дональд Трамп прокоментував сьогоднішню розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Глава Сполучених Штатів відзначив, що бесіда була «дуже гарною та продуктивною». Також він підтвердив домовленість щодо негайного припинення обстрілів енергетики та інфраструктури. Про це Трамп написав у соцмережах.

Моя розмова з путіним була дуже гарною і продуктивною. І президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоби це закінчилося, — йдеться у повідомленні.

Також президент США поінформував, що з путіним вони «обговорили багато елементів мирної угоди» і додав, що «процес йде повним ходом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктор володимир путін 18 березня говорили про необхідність миру та припинення вогню й погодилися, що «конфлікт має завершитися міцним миром». Обидва погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир’я в Чорному морі.

У Білому домі заявили, що росія та Сполучені Штати негайно розпочинають на Близькому Сході переговори про врегулювання конфлікту в Україні.