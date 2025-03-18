Трамп поговорив з путіним. Фото:

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Білий дім зробив заяву за підсумками розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Сторони говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні й погодилися, що «конфлікт має завершитися міцним миром». Трамп і путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир’я в Чорному морі. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що росія та Сполучені Штати негайно розпочинають на Близькому Сході переговори про врегулювання конфлікту в Україні.

Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Лідери широко говорили про Близький Схід як про регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони також обговорили необхідність зупинити поширення стратегічної зброї та взаємодіятимуть з іншими, щоб забезпечити максимально широке її застосування. Обидва лідери розділили думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль, — також йдеться у заяві.

У ході сьогоднішньої розмови Трамп і путін наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та російською федерацією.

Нагадаємо, у Кремлі після розмови путіна з Трампом заявили, що сторони обговорили ідею 30-денного режиму припинення вогню. рф вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання військової допомоги Силам оборони України на час перемир’я. Також путін нібито наказав своїм військам не атакувати енергетичну інфраструктуру України на час перемир’я.

У ході розмови президент рф заявив Трампу, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між Україною та росією за формулою 175 на 175.