Дональд Трамп та володимир путін поговорили. Фото:

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Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін у вівторок, 18 березня, провели телефонні переговори. Розмова почалася після 16.00 за київським часом й тривала майже 2,5 години. Деталі переговорів розкрила прес-служба Кремля, а інформують російські медіа.

Сторони обговорили ідею 30-денного режиму припинення вогню. Москва вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання військової допомоги Силам оборони України на час перемир’я.

Зазначається, що путін «позитивно відгукнувся» на пропозицію Трампа про взаємну відмову України та росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Диктатор нібито наказав своїм військам не атакувати енергетичну інфраструктуру України на час перемиря.

У ході розмови президент рф заявив Трампу, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між Україною та росією за формулою 175 на 175.

Також путін сказав Трампу, що російська сторона у разі здавання в полон гарантує життя військовослужбовцям ЗСУ.

У ході розмови диктатор рф наголосив, що «київський режим не є договороздатним», і що Україна начебто неодноразово «саботувала і порушувала досягнуті домовленості».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що сьогоднішня телефонна розмова з володимиром путіним буде дуже важливою, оскільки переговори щодо завершення війни в Україні досягли критичної стадії. З диктатором рф він планує обговорити «землю та електространцію».

А напередодні Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо завершення війни в Україні вже узгоджено.