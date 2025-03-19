Украина провела один из самых больших обменов пленными

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Ракурс

Україна повернула з полону 175 українських військових в обмін на 175 московитів.

Про це 19 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині, — написав президент у своїх соцмережах.

Він висловив особливу вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за те, що сьогоднішній обмін став можливим.

Обмін відбувся на кордоні з білоруссю.