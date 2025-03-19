Україна повернула з полону 175 українських військових в обмін на 175 московитів.

Про це 19 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.