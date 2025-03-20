ПВО отчиталась о работе по "шахедам" в 12 областях

https://racurs.ua/n204931-pvo-otchitalas-o-rabote-po-shahedam-v-12-oblastyah.html

Ракурс

У ніч на 20 березня терористи рф атакували Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалось. Проте, на підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА: 11 — знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.