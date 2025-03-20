Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку

https://racurs.ua/ua/n204927-kropyvnyckyy-unochi-perejyv-naymasshtabnishu-rosiysku-ataku.html

Ракурс

Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку.

Внаслідок атаки росії розбито житлові будинки. Зокрема, приватний сектор та багатоповерхівки.

Після масованої атаки дронів 8 людей звернулися у травмпункт, 3 госпіталізували, 1 у тяжкому стані, його оперують (90% опіків тіла). Серед травмованих є дитина, повідомив Андрій Райкович, голова ОВА.

Росіяни атакували місто за допомогою безпілотників, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.