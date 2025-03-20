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Ракурс
Кропивницкий ночью пережил самую масштабную вражескую атаку

Кропивницкий ночью пережил самую масштабную вражескую атаку

20 мар 2025, 08:07
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Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку.

Внаслідок атаки росії розбито житлові будинки. Зокрема, приватний сектор та багатоповерхівки.

Після масованої атаки дронів восьмеро людей звернулися у травмпункт, трьох госпіталізували, одна у тяжкому стані, його оперують (90% опіків тіла). Серед травмованих є дитина, повідомив Андрій Райкович, голова ОВА. Психологи надали допомогу 25 людям.

Росіяни атакували місто за допомогою безпілотників, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.

Источник: Ракурс


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