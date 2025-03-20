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Кропивницкий ночью пережил самую масштабную вражескую атаку
Кропивницкий ночью пережил самую масштабную вражескую атакуhttps://racurs.ua/n204927-kropivnickiy-nochu-perejil-samuu-masshtabnuu-vrajeskuu-ataku.htmlРакурс
Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку.
Внаслідок атаки росії розбито житлові будинки. Зокрема, приватний сектор та багатоповерхівки.
Після масованої атаки дронів восьмеро людей звернулися у травмпункт, трьох госпіталізували, одна у тяжкому стані, його оперують (90% опіків тіла). Серед травмованих є дитина, повідомив Андрій Райкович, голова ОВА. Психологи надали допомогу 25 людям.
Росіяни атакували місто за допомогою безпілотників, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.