Кропивницкий ночью пережил самую масштабную вражескую атаку

https://racurs.ua/n204927-kropivnickiy-nochu-perejil-samuu-masshtabnuu-vrajeskuu-ataku.html

Ракурс

Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку.

Внаслідок атаки росії розбито житлові будинки. Зокрема, приватний сектор та багатоповерхівки.

Після масованої атаки дронів восьмеро людей звернулися у травмпункт, трьох госпіталізували, одна у тяжкому стані, його оперують (90% опіків тіла). Серед травмованих є дитина, повідомив Андрій Райкович, голова ОВА. Психологи надали допомогу 25 людям.

Росіяни атакували місто за допомогою безпілотників, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор. Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.