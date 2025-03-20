Воздушные силы уничтожили командный пункт россиян на Белгородщине

https://racurs.ua/n204942-vozdushnye-sily-unichtojili-komandnyy-punkt-rossiyan-na-belgorodschine.html

Ракурс

Повітряні сили Збройних сил України 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф).

Про цей удар повідомили 20 березня у Генштабі ЗСУ.

Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області, — ідеться в повідомленні Генштабу.

Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою.