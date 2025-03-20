путин обязал граждан Украины выехать с ВОТ до 10 сентября

владимир путин обязал граждан Украины уехать из ВОТ, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n204947-putin-obyazal-grajdan-ukrainy-vyehat-s-vot-do-10-sentyabrya.html

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Російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які не мають «законних підстав» для перебування в рф, повинні до 10 вересня залишити країну або «врегулювати своє правове становище».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що дія указу поширюється і на тимчасово окуповані росією території України.

Це означає, що українці, які живуть на окупованій території, можуть бути змушені виїхати — якщо не отримають громадянство росії або не підкоряться вимогам указу, — наголошує видання.

В указі також йдеться, що особи без російського громадянства, які прибули на ТОТ, повинні до 10 червня цього року пройти медогляд, зокрема тести на вживання наркотичних речовин, небезпечні інфекційні захворювання та наявність ВІЛ-інфекції.

Також вказано, що російському мвс доручено не притягувати до адміністративної відповідальності громадян України за «порушення режиму перебування», якщо вони до набрання чинності указом звернулися до територіальних органів відомства для «врегулювання свого правового положення».

Нагадаємо, у січні в російському мвс заявили про завершення паспортизації населення на ТОТ України.

Джерело: «Радіо Свобода»