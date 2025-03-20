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Эвакуация автомобилей в Киеве, фото: КМВА
В Киеве начали эвакуировать поврежденные российскими атаками автомобили (ФОТО)https://racurs.ua/n204952-v-kieve-nachali-evakuirovat-povrejdennye-rossiyskimi-atakami-avtomobili-foto.htmlРакурс
У Києві триває евакуація покинутих власниками та пошкоджених внаслідок російських атак автомобілів.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба КМВА.
Зазначається, що наразі в столиці вже обліковано близько 600 покинутих та пошкоджених автотранспортних засобів, а їх загальна кількість може сягати близько тисячі.
Раніше Рада оборони Києва ухвалила алгоритм дій щодо переміщення таких автомобілів в місця тимчасового розміщення. При кожній РДА створюються районні тимчасові комісії, які приймають рішення про виявлення, переміщення та повернення покинутих/знищених транспортних засобів.
Визначені транспортні засоби будуть евакуйовані на спеціально відведені місця в кожному районі. Майданчики/паркомісця для тимчасового розміщення надаватимуться безоплатно, — розповіли у КМВА. — Надалі, якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, це можна зробити за відповідним запитом.
Наразі за цим алгоритмом розпочали організоване переміщення авто на майданчики тимчасового зберігання у Дарницькому районі Києва.