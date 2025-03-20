Евакуація автомобілів у Києві, фото: КМВА

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У Києві триває евакуація покинутих власниками та пошкоджених внаслідок російських атак автомобілів.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба КМВА.

Зазначається, що наразі в столиці вже обліковано близько 600 покинутих та пошкоджених автотранспортних засобів, а їх загальна кількість може сягати близько тисячі.

Раніше Рада оборони Києва ухвалила алгоритм дій щодо переміщення таких автомобілів в місця тимчасового розміщення. При кожній РДА створюються районні тимчасові комісії, які приймають рішення про виявлення, переміщення та повернення покинутих/знищених транспортних засобів.

Визначені транспортні засоби будуть евакуйовані на спеціально відведені місця в кожному районі. Майданчики/паркомісця для тимчасового розміщення надаватимуться безоплатно, — розповіли у КМВА. — Надалі, якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, це можна зробити за відповідним запитом.

Наразі за цим алгоритмом розпочали організоване переміщення авто на майданчики тимчасового зберігання у Дарницькому районі Києва.