19-летнего киевлянина уличили в работе на рф, фото: Нацполиция

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Ракурс

Підпалити відділення банку у Дніпровському районі Києва намагався 19-річний киянин на замовлення рф.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час патрулювання території Дніпровського району в комендантську годину наряд патрульної поліції біля відділення фінустанови помітив чоловіка, який намагався підпалити банк та скоїв втечу, — розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці наздогнали втікача та виявили поруч підготовлені пляшки з горючою речовиною.

Зловмисником виявився 19-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, завдання підпалити фінустанову він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли йому за це заплатити 1500 доларів. Звісно кошти він так і не отримав, — зазначили в поліції.

Палія затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. За це правопорушення законодавство передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.