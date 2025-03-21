Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине растет количество нарушений со стороны ТЦК, фото: «Украинская правда»

Количество нарушений прав человека со стороны работников ТЦК растет — Лубинец

21 мар 2025, 12:09
999

В Україні у 2025 році зросла кількість звернень до омбудсмена і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І така тенденція зберігається.

Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, його відомство за 2,5 місяця 2025 року отримало понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині:

  • недопуск адвокатів;
  • застосування сили, зброї та інших спецзасобів;
  • неприйняття документів та інші порушення.

Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини, — наголосив він.

Крім того, Лубінець звернув увагу, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують до них силу і поміщають до машин.

Такі дії є неприпустимими та потребують реагування, — наголосив омбудсмен.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров