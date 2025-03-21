В Україні зростає кількість порушень з боку ТЦК, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n204964-kilkist-porushen-prav-ludyny-z-boku-pracivnykiv-tck-zrostaie-lubinec.html

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В Україні у 2025 році зросла кількість звернень до омбудсмена і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І така тенденція зберігається.

Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, його відомство за 2,5 місяця 2025 року отримало понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині:

недопуск адвокатів;

застосування сили, зброї та інших спецзасобів;

неприйняття документів та інші порушення.

Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини, — наголосив він.

Крім того, Лубінець звернув увагу, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують до них силу і поміщають до машин.