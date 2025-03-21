Украина и россия в шаге от полного прекращения огня — Госдепhttps://racurs.ua/n204967-ukraina-i-rossiya-v-shage-ot-polnogo-prekrascheniya-ognya-gosdep.htmlРакурс
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Україна та росія перебувають за крок від повного припинення вогню.
Про це повідомляє The Hill.
Ми перебуваємо на відстані одного подиху від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покладатися народи України, Росії і всього світу, і це те, чому Америка допомогла сприяти, і це те, що ми продовжуємо робити кожен день, — заявила Брюс в ефірі програми NewsNation Now.
Раніше США запропонували Україні та рф призупинити атаки на енергетичні об'єкти та інфраструктуру в якості першого кроку на шляху до великої мирної угоди. Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін розмовляли по телефону 18 березня, а наступного дня Трамп провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: The Hill