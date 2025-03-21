Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Україна та росія перебувають за крок від повного припинення вогню.

Про це повідомляє The Hill.

Ми перебуваємо на відстані одного подиху від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покладатися народи України, Росії і всього світу, і це те, чому Америка допомогла сприяти, і це те, що ми продовжуємо робити кожен день, — заявила Брюс в ефірі програми NewsNation Now.