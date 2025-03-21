Одесская ОВА просит возобновить плавание на яхтах

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Ракурс

Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) просить відновити можливість плавання на яхтах у регіоні і вже направила пакет документів для відновлення яхтингу до Офісу президента та Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це заявив заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропива під час Freight Forwarders Updates 2025, пише видання «Інтент».

Мені як людині хотілося б, аби ця пора відновлення яхтингу настала якомога швидше. Ми проводили активні розмови з ВМС і піднімали це питання серед усіх категорій військових. Але було прийнято рішення, що це питання має розглядатися на РНБО, і ця процедура якраз в процесі узгодження, — сказав Кропива.

Він додав, що важко сказати, коли може відбутися відновлення яхтингу, але зі свого боку ОВА проводить відповідну роботу.

Водночас Сергій Кропива зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення багато підприємців зверталися до ОВА з протилежним проханням — допомогти вивезти яхти з України.

Питання відновлення яхтингу має певні безпекові ризики, адже недавно спеціалісти Військово-морських сил України знищили чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області. Тоді ця міна стала другою за тиждень. Так у понеділок 27 січня також знищили міну, що винесло на узбережжя.