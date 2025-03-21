Сбросил нетрезвую партнершу с инвалидностью в Шпрее – украинца судят в Берлине

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Ракурс

44-річний українець Максим В. постав перед судом Берліна за те, що він скинув свою нетверезу партнерку з інвалідністю у Шпрее. Інцидент стався 2 серпня минулого року на мосту Штубенраух у Трептові.

За даними прокуратури, Максим В. — безхатько родом з України. За його словами, раніше він працював теслею, маляром і плиточником. У 2005 році чоловік нібито виїхав з України до Великої Британії, до Німеччини приїхав у 2020-му. Свою партнерку 43-річну Ольгу Р. він нібито знав 30 років. Утім невідомо, відколи вони є парою — ймовірно, близько 20 років.

Прокурор наголошує, що відповідач знав, що його партнерці важко ходити, вона значною мірою залежить від інвалідного візка та не вміє плавати. Після того, як Максим В. скинув жінку з моста, він пішов до свого спального місця за десять метрів на березі Шпрее.

Через свої фізичні обмеження і бетонне укріплення берега висотою 1,6 м Ольга Р. не змогла самостійно вилізти з води. Вона вчепилася в бетонний виступ і кликала на допомогу.

Попередньо, у цей час мостом проходила інша жінка з України з дочкою. Вони почули крики Ольги Р. та сповістили поліцейських. Ті витягли зі Шпрее сильно виснажену та переохолоджену жінку. У неї також була значна кількість води в легенях, садна рук і передпліччя.

Максима В. заарештували лише через чотири місяці. Він перебуває під вартою від 12 грудня. У перший день суду чоловік не коментував звинувачення. Вирок українцеві можуть оголосити 11 квітня.