Украина сможет интегрировать собственный оборонпром в европейский

https://racurs.ua/n204979-ies-ukraina-smojet-integrirovat-sobstvennyy-oboronprom-v-evropeyskiy.html

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Україна зможе інтегрувати власний оборонпром в європейський.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час представлення плану переозброєння ЄС і підтримки України.

Ця доктрина дасть змогу Україні приєднатися до оборонних ініціатив ЄС. Зокрема, укладати договори з країнами Євросоюзу, які братимуть кредити ЄС на закупівлю озброєнь у рамках представленої програми.

Загалом план переозброєння Європи мобілізує близько €800 млрд на оборонні витрати ЄС. Водночас інструмент, який забезпечить €150 млрд позик країнам Альянсу на оборонні інвестиції, зокрема, допоможе посилити підтримку України.

У Європі наголошують, що не збираються припиняти постачання військової допомоги Києву. Більш того, планують прискорити постачання зброї.

Раніше Єврокомісія представила «Білу книгу» для розбудови оборонної промисловості Європи. Цей документ, серед іншого, передбачає задоволення нагальних потреб України на полі бою і підтримку спільних виробництв та кооперації з європейськими компаніями.

Ідеться також про:

розширення Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві для поглиблення спільних технологічних розробок.

доступ до програм EDIP та SAFE, що дозволяє українським виробникам долучатися до оборонних ініціатив ЄС.

розширення військової мобільності: ЄС спрощує логістику постачання озброєння та створює військові коридори до України;