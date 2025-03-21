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Группа государств по созданию спецтрибунала по преступлениям рф завершила подготовку его запуска на базе Совета Европы
Группа государств по созданию спецтрибунала по преступлениям рф завершила подготовку его запуска на базе Совета Европыhttps://racurs.ua/n204983-gruppa-gosudarstv-po-sozdaniu-spectribunala-po-prestupleniyam-rf-zavershila-podgotovku-ego-zapuska.htmlРакурс
Група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.
Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group у Страсбурзі.
За підсумками засідання Core Group завершила технічну роботу над трьома проєктами документів:
проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про заснування спецтрибуналу;
проєктом статуту спецтрибуналу;
проєктом розширеної часткової угоди про управління спецтрибуналом.
Тепер ці три документи будуть винесені на політичний розгляд держав-учасниць групи. Тепер ці три документи будуть винесені на політичний розгляд держав-учасниць групи.
Раніше США «дали зрозуміти», що можуть припинити кримінальне переслідування росії за її воєнні злочини, пише The Telegraph. Представники Вашингтону відмовилися називати росію «агресором» на зустрічі держав-членів Core Group, які готують потенційний трибунал над путіним.
Core Group очолює коаліцію із 40 країн для формування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, як це зробили після Другої світової війни.
Європейські дипломати вважають, що втрата підтримки трибуналу з боку США стане серйозним ударом по авторитету і міжнародній репутації Core Group.
США вже погрожували знищити Міжнародний кримінальний суд — єдиний суд, який може переслідувати президентів країн за найтяжчі злочини.