Группа государств по созданию спецтрибунала по преступлениям рф завершила подготовку его запуска на базе Совета Европы

https://racurs.ua/n204983-gruppa-gosudarstv-po-sozdaniu-spectribunala-po-prestupleniyam-rf-zavershila-podgotovku-ego-zapuska.html

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Група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group у Страсбурзі.

За підсумками засідання Core Group завершила технічну роботу над трьома проєктами документів:

проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про заснування спецтрибуналу;

проєктом статуту спецтрибуналу;

проєктом розширеної часткової угоди про управління спецтрибуналом.

Тепер ці три документи будуть винесені на політичний розгляд держав-учасниць групи. Тепер ці три документи будуть винесені на політичний розгляд держав-учасниць групи.

Раніше США «дали зрозуміти», що можуть припинити кримінальне переслідування росії за її воєнні злочини, пише The Telegraph. Представники Вашингтону відмовилися називати росію «агресором» на зустрічі держав-членів Core Group, які готують потенційний трибунал над путіним.

Core Group очолює коаліцію із 40 країн для формування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, як це зробили після Другої світової війни.

Європейські дипломати вважають, що втрата підтримки трибуналу з боку США стане серйозним ударом по авторитету і міжнародній репутації Core Group.

США вже погрожували знищити Міжнародний кримінальний суд — єдиний суд, який може переслідувати президентів країн за найтяжчі злочини.