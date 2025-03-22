Последствия обстрелов. Фото: Иван Федеоров в Telegram

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Ракурс

Російська армія ввечері 21 березня масовано атакувала Запоріжжя.

Окупанти завдали по місту понад 10 ударів. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки. Також загинула 14-річна дівчинка. Ще 13 осіб дістали поранення. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Серед постраждалих — дев’ятимісячне немовля. Одну жінку госпіталізували у дуже важкому стані. Шестеро людей перебувають у стані середньої важкості. У поранених діагностували опіки, мінно-вибухові травми і контузії.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що ліквідували пожежі ресторану, дачного будинку, дитячого садка, а також квартири у девʼятиповерхівці.

Російський обстріл зруйнував один та пошкодив два приватних житлових будинки, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі.

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники атакували передмістя Одеси. Виникли масштабні пожежі — горіла цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти та автомобілі. Внаслідок обстрілів постраждали і цивільні.