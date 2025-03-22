Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федеоров у Telegram

Армія рф вдарила по Запоріжжю — двоє загиблих та 13 постраждалих

22 бер 2025, 08:22
999

Російська армія ввечері 21 березня масовано атакувала Запоріжжя.

Окупанти завдали по місту понад 10 ударів. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки. Також загинула 14-річна дівчинка. Ще 13 осіб дістали поранення. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Серед постраждалих — дев’ятимісячне немовля. Одну жінку госпіталізували у дуже важкому стані. Шестеро людей перебувають у стані середньої важкості. У поранених діагностували опіки, мінно-вибухові травми і контузії.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що ліквідували пожежі ресторану, дачного будинку, дитячого садка, а також квартири у девʼятиповерхівці.

Російський обстріл зруйнував один та пошкодив два приватних житлових будинки, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі.

Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федеоров у Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федеоров у Telegram

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники атакували передмістя Одеси. Виникли масштабні пожежі — горіла цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти та автомобілі. Внаслідок обстрілів постраждали і цивільні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів